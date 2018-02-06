Terör örgütü PYD, mülteci kampını bombaladı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Hatay'ın Reyhaniye kasabası yakınlarıdaki Atme mülteci kampını bombaladı. Saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere 3 mültecinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Terör örgütü YPG tarafından Hatay sınırında bulunan Suriye'nin Atme kasabasındaki kampa yapılan roketli saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki Suriyelilerin barındığı kampa düştü. Roket nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor.
DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI
Terör örgütleri daha önce de Atme kampını hedef almıştı. Ekim 2017’de PKK/PYD’ye bağlı teröristler, Afrin çevresinde 2012’den beri ellerinde tuttukları bölgelerden Atme’ye 15 adet havan topuyla saldırı düzenlemişti. 2016 yılının ağustos ve ekim aylarında da Atme’ye düzenlenen iki saldırıda 50’yi aşkın kişi ölmüş, bu saldırıları DEAŞ üstlenmişti.
TRT
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