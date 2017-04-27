Terör örgütüne Şırnak'ta hava harekatı!
Hain örgüt PKK'ya darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Nezirkına Hudut Bölüğü/Andaç'ın 5 kilometre güneyinde saldırı hazırlığında olan iki bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki iki silah mevziininde de imha edildiği bildirildi.
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