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Terör örgütüne Şırnak'ta hava harekatı!

Terör örgütüne Şırnak'ta hava harekatı!.10789
  • Giriş : 27.04.2017 / 21:36:00

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya hava harekatı düzenlendi.

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Hain örgüt PKK'ya darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Nezirkına Hudut Bölüğü/Andaç'ın 5 kilometre güneyinde saldırı hazırlığında olan iki bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki iki silah mevziininde de imha edildiği bildirildi.

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