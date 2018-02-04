Terör örgütünün karargahında ABD bayrakları!
Terör örgütü PKK'ya ABD yardımı, Afrin'de yapılan operasyonda ele geçirilen karargahta adeta belgelendi.
Mehmetçik ve ÖSO’nun teröristlerden temizlediği Bülbül beldesindeki PKK karargahından ABD bayrakları çıktı. Duvarlarında sözde Kürdistan haritasıyla teröristbaşı Öcalan’ın resimleri bulunan karargahta PKK’lıların, Türk birlikleri gelmeden önce aceleyle toparlanıp kaçtıkları, ABD bayrağını ise bir köşeye saklamaya çalıştıkları görüldü. Türkiye’yi güneyden kuşatma projesi olan ‘terör koridoru’ projesi için PKK’yı 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu cephaneyle teçhiz eden ABD’nin örgüte yolladığı bayrak skandalı, bir Mehmetçiğin bölgeden yolladığı video kaydıyla ortaya serildi. Örgüt tarafından adeta bir ‘kamu binası’ hüviyetine büründürülen karargah, PKK-PYD-ABD birlikteliğinin son ifşası oldu.
ASKER TEK TEK ANLATTI
Merkez ve çevre köyleri PKK’dan tamamen temizlenen 10 bin nüfuslu Bülbül’de keşif yapan askerler, örgüt karargahına baskın anlarını saniye saniye kayda geçirdi. Binada yapılan keşfi bir ÖSO mensubuna kaydettiren Türk askeri, “Girilmez denilen Bülbül’deyiz. Burası Bülbül, ‘bizim PKK ile işimiz yok’ diyenlere bakın. Avrupa’nın sağladığı imkanlara bakın; bildiğin devlet kurmuşlar. ‘Bizim PKK ile işimiz yok’ diyenler: Bunlar PKK ile ilişkinin ispatıdır. Burası neresi? Burası Bülbül” diye seslenerek teröristbaşı Öcalan posterlerini ve PKK paçavralarını yere indirdi. Yanındaki askerler de bu sırada, “Herkes görsün, bilsin; bundan sonra hiçbir paçavra parçasını asamayacaksınız” derken, ÖSO mensupları da ‘Allah-u Ekber’ nidalarıyla Mehmetçiğe destek verdi.
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