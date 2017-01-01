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Terörist içeride 7 dakika kalmış

Terörist içeride 7 dakika kalmış.18620
  • Giriş : 01.01.2017 / 13:30:00

Reina'yı kana bulayan terörist, gece kulübünün içerisinde 7 dakika kalmış.

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İçeride 7 dakika kalan saldırganın etrafa rastgele ateş açtığı ve 39 kişinin açılan ilk ateş sonucu öldüğü kaydedildi.

Saat 01:15'de içeriye giren saldırgan, gece kulübünden dışarı 01:22'de çıkmış.

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin saat 01:15'te mekana silahla geldiği ve içeriden 01:22'de çıktığı tespit edildi. İçeride 7 dakika kalan terörist 700 kişiye rast gele ateş etti.

Terörist mekana girerken bir şarjör harcadı. Kapıda görevli bir polisi şehit ettikten sonra güvenlik görevlilerine ve etrafa rast gele ateş açtı. İçeriye girdikten sonra 7 dakika kalan terörist kılık değiştirerek olay yerinden kaçtı.

Emniyet birimlerinin derinleştirdiği soruşturmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incemeleye alındı. Silah ve mermilerle ilgili de balistik çalışması devam ediyor.

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