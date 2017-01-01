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Terörist içeride üstünü değiştirmiş

Terörist içeride üstünü değiştirmiş.22779
  • Giriş : 01.01.2017 / 12:53:00

Reina'ya kanlı saldırı düzenleyen teröristin gece kulübü tuvaletinde üstünü değiştirdiği tespit edildi.

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Emniyet ekipleri, Reina saldırısının ardından Reina'daki incelemelerini sürdürüyor. İlk bulgulara göre terörist, Reina içerisine girdikten sonra üstünü değiştirmiş.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Örgüt konusunda emareler var ama şu örgüt diyebilecek noktada değiliz" dedi. Yaşanan saldırı ise terör örgütü DEAŞ'ın Bataclan ve Orlando'da düzenlediği katliamları akıllara getirdi. Alçak saldırı için DEAŞ şüphesi araştırılıyor. Öte yandan güvenlik uzmanları, teröristin soğukkanlılıkla ateş ederek Reina'ya girmesi, içerideki vahşi saldırı sonrası üstünü değiştirip kaçmasının daha önce keşif yapıldığını ve saldırganın profesyonel olduğunu işaret ettiğini söylüyor. DHA'nın geçtiği görüntülere göre terörist içeride üstünü değiştirmiş.

TERÖRİSTLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergahıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin profesyonel olduğu,  yaklaşık 7 dakika içinde saldırıyı düzenleyip kaçabilmesinin mekanın içini biliyor olduğu ihtimalini güçlendirdi.

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanları teröristin saldırıda tek silah mı birden fazla silah mı kullandığını gösterecek. Teröristin silahının başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı da belirlenecek.

MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı, denize mi atladığı yoksa kalabalığa mı karışıp dışarı çıktığı soruları da inceleme sonucunda yanıt bulacak. Bazı görgü tanıkları teröristin içeride Noel Baba şapkası taktığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

İLK ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ

Terör saldırısını düzenleyen örgüt henüz belli değil. İlk şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaştı.

HENÜZ NETLEŞMEDİ

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş "Örgüt konusunda emareler var ama şu örgüt diyebilecek noktada değiliz" diye konuştu.

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