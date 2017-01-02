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Terörist Kırgız ya da Özbek!

Terörist Kırgız ya da Özbek!.21597
  • Giriş : 02.01.2017 / 08:36:00

İstanbul'a kana bulayan terörist ile ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıkıyor.

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Yılbaşı kutlamalarında meydana gelebilecek terör saldırıları ile ilgili MİT ve emniyet birimlerine çok sayıda eylem bilgisi geldi.

Kutlama noktalarında yapılabilecek 'bombalı', 'canlı bomba' eylemlerine yönelik polis çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir’de 5, İstanbul’da 5, Ankara’da 8, Adana’da 30, Adıyaman’da 3, Reyhanlı’da 3, Antakya’da 1, Kırıkhan’da 3 ve Tarsus’ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAŞ militanı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DEAŞ militanlarının çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.

Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı’na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.

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