Terörist Kırgız ya da Özbek!
Yılbaşı kutlamalarında meydana gelebilecek terör saldırıları ile ilgili MİT ve emniyet birimlerine çok sayıda eylem bilgisi geldi.
Kutlama noktalarında yapılabilecek 'bombalı', 'canlı bomba' eylemlerine yönelik polis çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.
19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir’de 5, İstanbul’da 5, Ankara’da 8, Adana’da 30, Adıyaman’da 3, Reyhanlı’da 3, Antakya’da 1, Kırıkhan’da 3 ve Tarsus’ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAŞ militanı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan DEAŞ militanlarının çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.
Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı’na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.
DİĞER HABERLER
Hainin selfie videosu ortaya çıktı
Reina'da onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı gerçekleştiren hainin yeni görüntüleri ortaya
İşte teröristin en net fotoğrafı
Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.
68 kız öğrenci doğalgazdan zehirlendi
Sivas'ta özel bir kız yurdunda doğalgaz nedeniyle büyük bir panik yaşandı.
Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı!
İstanbul'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltında.
Uzman çavuş El Bab'da ağır yaralandı
Uzman Çavuş Serdar Çetin, El Bab'daki çatışmada ağır yaralandı.
İçişleri'nden PKK ve DAEŞ açıklaması
İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK ve DAEŞ hakkında açıklama yaptı.