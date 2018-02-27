Terörist lider Müslim hakim karşısına çıktı
Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkameye çıkarıldı.
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