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Terörist lider Müslim hakim karşısına çıktı

Terörist lider Müslim hakim karşısına çıktı.14606
  • Giriş : 27.02.2018 / 13:23:00

Terör örgütü PYD'nin eski lideri Müslim hakim karşısına çıktı.

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Sepet Beşik

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkameye çıkarıldı.

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