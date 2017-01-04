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Terörist şok bombası kullanmış

Terörist şok bombası kullanmış.23366
  • Giriş : 04.01.2017 / 08:44:00

39 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

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Yılbaşı gecesi kutlama yapan insanlara yönelik Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında teröristin şok bombası kullandığı öğrenildi.

Eğlence mekanında yapılan incelemelerde saldırganın içeride bulunanları korku ve paniğe sürüklemek için 'flashbang' kullandığı tespit edildi.

Flashbang’in İngiliz SAS komandolarının isteğiyle İngiltere hükümeti tarafından geliştirildiği belirtildi. Bomba, bazı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılıyor.

Şok bombası, hedeftekilerin tepki vermelerini önlüyor ve birkaç saniye kazandırıyor

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