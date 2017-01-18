Terörist sorulara tek tek cevap veriyor
Terörist Abdulkadir Maşaripov, Reina katliamı ve öncesiyle ilgili polislerin sorduğu sorulara cevap veriyor.
Reina'ya saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov'un Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) sorgusu profesyonel bir ekip tarafından yapılıyor. Teröristle ilgili her saat yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre terörist sorguda çözülmeye başladı. Polisin sorduğu sorulara tek tek yanıt vermeye başlayan teröristin verdiği bilgiler kontrol ediliyor. Teröristle ilgili ortaya atılan son iddia ise dikkat çekici. Teröristin aslında canlı bombalı bir eylem hazırlığı olduğu ancak bombayı taşıyan kuryeler yakalandığı için eylemi silahla gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan 'Hoca Yusuf' kod adlı İlyas Mamaşapirov'un da gözaltında olduğu belirtiliyor.
YAKALANDIĞI EVE 6 OCAK'TA GİTMİŞ
Teröristin yakalandığı eve 6 Ocak'ta gittiği ve 16 Ocak tarihine kadar orada saklandığı ortaya çıkarken, polisin Abdulkadir Maşaripov'un 4 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları ise sürüyor.
NEZARETHANEDE TEK BAŞINA TUTULUYOR
Reina saldırganı terörist Maşaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eğitim aldığı tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi. Gözaltında bir süre sustuğu iddia edildi.
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