Bakan: Teröristin kimliği belli oldu
Yılbaşı gecesi ünlü eğlence mekanı Reina'da katliam yapan teröristin kimliğinin belli olduğu açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
Bakan Çavuşoğlu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan sürece de değinerek bazı ülklerin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını belirtti.
Çavuşoğlu, "15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi" diye konuştu.
Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlallerini de eleştiren Çavuşoğlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir" dedi.
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