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Teröristin kimliği bereden belli oldu

Teröristin kimliği bereden belli oldu.17627
  • Giriş : 09.01.2017 / 08:33:00

İstanbul'u kana bulayan terör DEAŞ üyesi ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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2017'nin ilk saatlerinde ünlü eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları devam ediyor.

Katliamı gerçekleştiren DAEŞ üyesi Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'un kimliğinin beresinden bulunduğu öğrenildi.

Yılbaşı gecesini kana bulayan DAEŞ'li terörist Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'u bulmak için teyakkuza geçen Emniyet, DAEŞ'in Silivri'de hücresini çökertti. Terör örgütünün eğitim için kullandığı çiftlikte yakalanan zanlıların bir kısmının Reina saldırganıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Soruşturmada terörist Masharipov'un iyi derecede Arapça, Rusça ve Özbekçe konuştuğu belirlendi. Eldiven taktığı için olay yerinde herhangi bir parmak izi bulunamayan katilin kimliği Reina'da çıkarttığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi. Teröristin saldırıda kullandığı silahın seri numarasının da silindiği belirlendi.

 

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