Teröristin kimliği bereden belli oldu
2017'nin ilk saatlerinde ünlü eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları devam ediyor.
Katliamı gerçekleştiren DAEŞ üyesi Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'un kimliğinin beresinden bulunduğu öğrenildi.
Yılbaşı gecesini kana bulayan DAEŞ'li terörist Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'u bulmak için teyakkuza geçen Emniyet, DAEŞ'in Silivri'de hücresini çökertti. Terör örgütünün eğitim için kullandığı çiftlikte yakalanan zanlıların bir kısmının Reina saldırganıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Soruşturmada terörist Masharipov'un iyi derecede Arapça, Rusça ve Özbekçe konuştuğu belirlendi. Eldiven taktığı için olay yerinde herhangi bir parmak izi bulunamayan katilin kimliği Reina'da çıkarttığı beresindeki saç ve doku örneklerinden tespit edildi. Teröristin saldırıda kullandığı silahın seri numarasının da silindiği belirlendi.
DİĞER HABERLER
Dikkat! KPSS tercih sonuçları açıklandı!
ÖSYM yaptığı açıklamayla KPSS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
THY 277 seferi daha iptal etti
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın seferlerini de olumsuz etkiledi.
Sinop'ta 228 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yurt genelini esir aldı.
İstanbul Valiliği açıkladı! Yasaklandı!
İstanbul Valiliği, devam eden kar yağışı ile ilgili alınan önlemleri duyurdu.
İstanbul Valisi'nden açıklama geldi!
Yaşanan kötü hava koşulları için İstanbul Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı: 442 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.