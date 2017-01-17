Teröristin yanındaki kadınların sırrı
2017'nin ilk dakikalarında Reina'da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca öldüren DEAŞ üyesi terörist dün akşam polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polisin baskını sırasında saldırganın yanında olan 2 kadını teröristin ilgi çekmemek için yanında bulundurduğu öğrenildi.
Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Reina katliamını gerçekleştiren terörist Masharipov ile 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.
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