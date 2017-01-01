Teröristler bu taksiyle gelmiş
Reina'ya saldıran teröristlerin olay yerine geldiği taksi emniyet güçleri tarafından çekici ile emniyete götürüldü.
Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü
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