Teröristler camiyi vurdu
Akşam saatlerde terör örgütü tarafından ibadethane hedef alındı. Yapılan saldırıda ne yazık ki can kaybı da var.
Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, bugün saat 18.15’te Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi Çalık Camisi’ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40’ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi’ne isabet etti. Hain saldırıda camide bulunan 2'si ağır 8 vatandaş yaralandı. Evde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, açıklamasında "Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2’sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi’ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var" dedi.
Vali Tekinarslan’ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1’i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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