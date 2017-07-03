Teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristler, yol yapımında çalışan işçilere saldırdı. Silahlı saldırı sonucu 2 işçi hayatını kaybederken 4 işçi yaralandı. Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.
Irak sınırına sıfır noktada bulunan Uludere İlçesi Gülyazı Köyü Keltepe Üs Bölgesi’nin yol yapım işinde çalışan işçilere bu sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Askeri birlik ve üs bölgesi arasındaki yolu yapan işçilere çalıştıkları sırada yapılan saldırıda, 2 işçi öldü, 4 işçi yaralandı. Saldırıda yaralanan 4 işçi Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilere saldıran teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
HÜRRİYET
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