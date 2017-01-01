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Teröristler Noel Baba kıyafeti giymiş

Teröristler Noel Baba kıyafeti giymiş.15320
  • Giriş : 01.01.2017 / 09:11:00

Yeni yılın ilk saatlerinde boğaz manzaralı gece kulübünde eğlenen vatandaşlara saldırı!

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Türkiye, yeni yılın ilk saatlerden gelen saldırı haberiyle sarsıldı. En az 39 kişinin can verdiği saldırıyı gerçekleştiren saldırganların Noel Baba kıyafeti giydiği öğrenildi.

Noel Baba kıyafetini değerlendiren uzmanlar, bunun bir sızma yöntemi olduğunu vurguladı.

Eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen saldırganlar içeriye Noel Baba kıyafeti ile girdiler. Uzmanlar bunun bir sızma metodu olduğu belirtirken, yılbaşı olması nedeniyle bu kıyafeti tercih ettiklerini söyledi. Saldırganların ayrıca Noel Baba kıyafetinin bir parçası olan hediye çantasının içerisinde de silahları soktukları tahmin ediliyor.

Ayrıca daha önce yer alan haberlerde, yılbaşı önlemleri çerçevesinde polislerin Noel Baba kıyafetiyle önemli meydan ve merkezlerde görev alacağı duyrulmuştu.

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