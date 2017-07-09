Teröristler polise saldırdı: 2 terörist etkisiz
PKK'lı teröristler hain bir saldırı girişiminde bulunarak polis noktasını hedef aldı.
Yüksekova Havaalanı yanında bulunan Dağlıca yolundaki polis noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Gece saatlerindeki çatışmada 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, 1 özel hareket polisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, operasyonlar sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Yüksekova'da öldürülen 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı açıklamada şöyle denildi:
"09.07.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2’si kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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