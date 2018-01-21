Teröristler Rusya'yı düşman ilan etti!
Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Suriye'de yer alan teröristler de ne yapcağını şaşırdı.
YPG’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin yayın organı Rudaw’a açıklama yapması dikkat çekti.
Rusya’yı Türkiye’nin ortağı ilan eden açıklamada şöyle denildi:
“Türk askerinin dünyadan ve özellikle Rusya’dan olur almadan bu harekâta girişemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Rusya, Afrin’deki askerlerini geri çekerek Türkiye’nin operasyonuna dolaylı yoldan destek vermiş, ortağı olmuştur. Bu yüzden Rusya’yı da en az Türkiye kadar saldırıdan sorumlu tutuyoruz.”
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