Teröristler saldırdı: Yaralılar var
Kızıltepe'de gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Mardin'den son dakika haberi... Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın 3 karakola YPG’li teröristler tarafından yapılan havanlı saldırılarda 3 asker yaralandı.
Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Haznedar ve Karatepe hudut karakolları ile Akdoğan Mahallesi’ndeki Akdoğan Hudut Karakoluna, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG mensupları tarafından havan saldırısı yapıldı. Saldırıda 3 asker yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla teröristlerin bulunduğu bölgeyi belirleyerek misliyle karşılık verdi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Terörist o komutanın yanında!
Türk ordusunun operasyonlarına öldürülen teröristin, ABD'li komutanın yanında fotoğrafları ortaya çı
Diyarbakır'da iki aile çatıştı
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan çatışmada ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.
İHA'lar tespit etti! Savaş uçakları vurdu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen İHA'lar savaş uçakları tarafından vuruldu.
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralananlar var
Samsun'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı.