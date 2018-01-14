Teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi
Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.
Karakola açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.
Açılan ateşe misli ile karşılık verildiği kaydedildi.
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