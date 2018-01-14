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Teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi.7187
  • Giriş : 14.01.2018 / 08:48:00
  • Güncelleme : 14.01.2018 / 08:50:39

Suriye'de bulunan PYD mensubu teröristler gece yarısı taciz ateşi açtı.

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Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakoluna Afrin bölgesinde bulunan PYD/YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.

Karakola açılan taciz ateşinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Açılan ateşe misli ile karşılık verildiği kaydedildi.

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