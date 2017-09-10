Teröristlerden şehitliğe alçak saldırı!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan 112 kişilik şehitliğe teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.
HAVANIN GELDİĞİ İSTİKAMET ATEŞ ALTINA ALINDI
Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.
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