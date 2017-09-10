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Teröristlerden şehitliğe alçak saldırı!

Teröristlerden şehitliğe alçak saldırı!.10551
  • Giriş : 10.09.2017 / 16:51:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 16:55:47

Hakkari'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açılışını yaptığı şehitliğe teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan 112 kişilik şehitliğe teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

HAVANIN GELDİĞİ İSTİKAMET ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.

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