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Teröristlere ABD zırhı! Sahaya indi

Teröristlere ABD zırhı! Sahaya indi.25247
  • Giriş : 04.02.2017 / 14:32:00

Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen Amerika terör örgütlerine yardım etmeye devam ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye zırhlı araçlar gönderildi. Türkiye'nin her koşulda sesini yükselttiği duruma aldırmaksızın gönderilen araçlar Rakka yakınlarında görüntülendi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG öncülüğündeki SDG'ye ABD tarafından verilen zırhlı araçlar, uluslararası haber ajansı AFP tarafından da görüntülendi. Bu arada Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yapılan son dakika açıklamasında, Rakka operasyonunda yeni bir aşamaya geçildiği duyuruldu. Bazı ajanslar ise çoğunluğu YPG'lilerden meydana gelen Suriye Demokratik Güçleri (SDF), terör örgütü DAEŞ'in fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı tamamen kuşatmak için yeni bir saldırı başlattığını açıkladı.

DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi konumunda olan Rakka'nın kuzeydoğusundaki bir köy yakınlarında çekilen görüntülerde, koalisyon destekli SDG çatısındaki YPG'liler de objektiflere takıldı. Görüntüleri, uluslararası haber ajansı AFP servis etti.

Bu arada Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yapılan açıklamada, Rakka operasyonunda bugün itibarıyla yeni bir aşamaya geçildiği ve kente yönelik kuşatmanın tamamlanmasının amaçlandığı duyuruldu. Açıklamada, bu adımın, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun artan destek sayesinde atıldığı belirtildi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin de zırhlı araçlardan faydalanacak olmasına Türkiye sert tepki göstermişti. ABD’nin SDG'ye zırhlı araç vermesini Milli Güvenlik Kurulu’nda ele alıp tepki gösteren Ankara, yapılanı Suriye’de ‘Kürt Özerk Bölgesi’ni de içeren ‘federatif yapı’ oluşturmanın bir parçası olarak değerlendirmişti.

ABD'DEN İTİRAF

ABD'li yetkililer, her ne kadar bu araçların ve tedarik edilen mühimmatın sadece SDG'nin Arap kısmına verildiğini iddia etse de; DEAŞ karşıtı koalisyonun ABD'li sözcüsü Albay John Dorrian, "Arap unsurlar birlikte savaştıkları için" YPG'lilerin de bu araçlardan faydalanabileceğini söylemişti. Zırhlı araçların verilmesindeki zamanlamaya yönelik bir soruyu ise Dorrian, bu araçların "önceki Başkan Barack Obama yönetiminin verdiği yetki kapsamında" ve grubun Rakka’ya yaklaşmasından dolayı daha şiddetli çatışmalara maruz kaldığı için şimdi verildiğini söyleyerek cevaplamıştı.

Türkiye sınırının yaklaşık 90 kilometre güneyinde kalan ve terör örgütü DEAŞ'ın "sözde başkenti" olarak anılan Rakka'da 300 binden fazla kişi yaşıyor. Kent ve çevresindeki bölge, SDG'ye Kasım ayında başlattığı Rakka operasyonu için destek veren ABD öncülüğündeki koalisyonun yanı sıra Rusya'nın da düzenlediği hava saldırılarıyla bombalanıyor.

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