Teröristlerin mermileri evlere isabet etti!
Teröristlerin gece saatlerinde ateşlediği uçaksavar mermileri, köydeki bazı evlere isabet etti. Evlerde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıp, mermilerin geldiği bölgeyi ateş altına aldı.
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