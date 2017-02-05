Teröristlerin sözde valisi öldürüldü
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab'ta düzenlenen hava operasyonunda DEAŞ'ın sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 32 terörist öldürüldü.
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