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Teröristlerin sözde valisi öldürüldü

Teröristlerin sözde valisi öldürüldü.28290
  • Giriş : 05.02.2017 / 12:16:00
  • Güncelleme : 05.02.2017 / 12:15:38

El Bab'ta düzenlenen hava operasyonunda DEAŞ'ın sözde valisi öldürüldü.

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Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab'ta düzenlenen hava operasyonunda DEAŞ'ın sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 32 terörist öldürüldü.

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