Terörü de, Diyanet'e saldırıyı da şiddetle kınıyoruz!
Özdemir, "Terörün insanlık suçu olduğunu söyleyen Özdemir, hangi düşünceyle yapılmış olursa olsun insanların öldürülmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu saldırı doğrudan Türkiye’ye karşı yapılmış bir saldırıdır, ifadelerini kullandı. Özdemir, açıklamasında şöyle dedi: “21 Yaşındaki genç bir polisimizin şehit edilmesi milletçe içimizi acıttı. Elbette ölen tüm vatandaşlar için aynı acıyı hissediyoruz. Hangi milletten olursa olsun misafirimiz olan insanların ölümü hepimizi derinden yaralamıştır. Terörün dili, dini ve milleti olmadığını bir kez daha gördük. Terörü destekleyen ülkelerin bir kez daha düşünmeleri gerekiyor.
Öte yandan saldırı sonrasında bir televizyon kanalında Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma Hutbesini eleştiren sunucu ve gazeteci konuğu ile programa katılan eski bir TDV yöneticisinin söylediklerini kabul etmemiz mümkün değildir. Sunucu ve gazeteci konuğunun uzmanı olmadıkları bir konuda uzman diliyle konuşmaları yanlıştır. Zira dini konularda görüş ileri sürebilmek ve Diyanet’in fetvalarını eleştirebilmek için bu konularda uzman olmak gerektiği gibi Diyanet’in kuruluş ve görevleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aksi halde konuşulanlar toplumda yanlış kanaatlere yol açar. Sunucu ve gazeteci konuğunun, Diyanet’in Cuma Hutbesinin tahrik anlamına gelebilecek açıklamalarında “böyle bir hutbe Diyanet’in görevi mi?” diyerek yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalıştıkları ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik yayın yaptıkları görülmüştür. Programa telefonla katılan eski TDV yöneticisi de “meselelerin ortaçağ zihniyeti ile yorumlandığını” söyleyerek ateşe benzin dökmüş ve “kutlamanın nesi kötü olabilir? Cumhuriyetin değerlerinin dikkate alınması gerekir” diyerek İslam dininde içkili eğlencelerin haram ve günah olduğunu gizlemeye çalışmıştır. Diyanet’in üslubunu beğenmeyen bu televizyon kanalının, Diyanet İşleri Başkanlığına karşı kışkırtıcı yayınını esefle karşılıyoruz.
Adı ne olursa olsun insanların yaşam biçimine karşı doğrudan yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Din temelli saldırı olarak nitelendirilen bu saldırının bir provokasyon olabileceğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu televizyon kanalı, yılbaşı öncesinde cemaat liderlerinin söylemlerinin, Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarının ve Cuma Hutbesinin bu saldırıyı tetiklediğine yönelik algı oluşturmaya çalışmıştır.
Açıklamaların yumuşak üslupla yapılarak toplumun tahrik edilmemesinden yanayız. Terör, Diyanet’in ve STK’ların yılbaşı açıklamalarına bağlanamaz. Bunlarla bağlantı kurulması son derece yanlış ve kasıtlıdır. Bu saldırıyı, Diyanet’in açıklamalarına bağlamak ne kadar yanlış ise bu yayının art niyetli ve kasıtlı olarak Diyanet’i ve Diyanet İşleri Başkanını hedef alması da o derece manidardır. Bilinmelidir ki terör, Diyanet’in açıklamalarına bakarak eylem yapmaz. Terörün hareket başlangıcı ve alanı farklıdır. Diyanet objektif ve tarafsız bir kurumdur. Bu kurumu terörle ilişkilendirmek son derece yanlıştır.
Din-Bir-Sen olarak, saldırıda şehit olan polisimize, ülkemizin ve diğer milletlerin vatandaşlarından ölenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlara da Allah’tan acil şifalar diliyor ve terörü bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. “
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