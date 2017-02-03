Facebook Twitter Rss

Terörün izleri siliniyor

Terörün izleri siliniyor.13040
  • Giriş : 03.02.2017 / 12:15:00

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bölücü terör örgütü ile mücadele esnasında birçok binanın zarar gördüğü Diyarbakır'ın Sur İlçesi ile Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bölücü terör örgütünün kökünü kazımak için yürütülen faaliyetler esnasında hasara uğrayan binaların ve yolların yeniden inşası için çalışmalar devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da Sur ve Nusaybin’deki çalışmalara Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla hem 
araç-gereç hem de personel konusunda destek veriyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatı  ile 24 saat esasına dayalı olarak destek verilen çalışmalarda şimdiye kadar DSİ’ye ait 85 adet muhtelif cinste iş makinası ve 117 personel görev aldı. Çalışmalar kapsamında 39,3 km yol yapılırken 950 adet barikat kaldırıldı. Ayrıca 1.045 adet ev yıkılarak enkazı taşındı.

“Bize Nerede İhtiyaç Varsa Orada Olduk, Bundan Sonrada Olacağız”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 15 Eylül 2015 tarihinden bu yana bölgedeki çalışmalara destek verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Sur ve Nusaybin’de halen 17 adet iş makinamız ve 30 personelimizle hafriyat kaldırma konusunda desteğimizi sürdürüyoruz.15 Temmuz sürecinde de iş makinalarımızla kışlaların önünü tutarak cuntacılara karşı koyan Bakanlığımız Fırat Kalkanı Operasyonu’na da hem ekipman hem de personel desteği verdi. Vatanımız için, birliğimiz için ve bayrağımız için bize nerede ihtiyaç varsa orada olduk, bundan sonrada olacağız. Gerek ülkemizin içinde gerekse de sınır bölgelerimizde hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz.”

CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Antalya'da 21 kişiye FETÖ tutuklaması!

Antalya'da 21 kişiye FETÖ tutuklaması!

FETÖ soruşturma kapsamında Antalya'da 21 kişi tutuklandı.

FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı

FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı

FETÖ imamı Adil Öksüz'ün Twitter hesabı açtığı öğrenildi.

 

Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme!

Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme!

Başarı ile devam eden Fırat Kalkanı Harekatı için TSK'dan açıklama geldi.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya Hekimdağ'da 4 bğüyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

550 askerle Beştepe'yi basacaklardı

550 askerle Beştepe'yi basacaklardı

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Düzce'de korkutan deprem

Düzce'de korkutan deprem

Düzce Gümüşova'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya