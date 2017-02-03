Terörün izleri siliniyor

Giriş : 03.02.2017 / 12:15:00

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bölücü terör örgütü ile mücadele esnasında birçok binanın zarar gördüğü Diyarbakır'ın Sur İlçesi ile Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarına desteğini sürdürüyor.