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TESK'ten 'vergi indirimleri uzatılsın' talebi

TESK'ten 'vergi indirimleri uzatılsın' talebi.23071
  • Giriş : 10.09.2017 / 10:19:00

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi indirimlerinin yıl sonuna sürmesi talebinde bulundu.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe  yapılan ve  ekonomik canlanmaya önemli etkisi olan vergi indirimlerinin yıl  sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamada, beyaz eşya, mobilya ve inşaat  sektöründe yapılan vergi indiriminin sektörlerde etkisinin çok büyük olduğunu  gözlemlediklerini belirterek, vergi indirimi sonrasında yurt içi satışlarda beyaz  eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 artış olduğunu ifade etti.

Satışlardaki artışın büyüme oranının yükselmesine olumlu etkisine  dikkati çeken Palandöken, vergi indirimlerinin bu ayın sonunda biteceğini  belirtti.

Var olan indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını isteyen  Palandöken, "Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin süresi  dolduktan sonra diğer sektörlerde de vergi indirimlerinin etkisi  değerlendirilmeli. Otomotiv ve elektronik eşya gibi sektörlerde geçici süreli  vergi indirimleri yapılmalı. Özellikle hurda teşviki yürürlükteyken otomotivde  yapılacak vergi indiriminin satışlara ve dolayısıyla da ekonomik büyümeye  etkisinin çok büyük olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, sektörel bazda yapılan geçici süreli vergi indirimlerinin  vergi gelirlerini azaltmayacağını savunarak, şunları kaydetti: "Ayrıca indirim yapılan sektörlerde istihdam oranı da arttığı için  çalışanların vergisi, sigorta primleri artıyor, kayıt dışılık azalıyor.  Dolayısıyla ekonomik canlanma sağlandığında bunun vergi gelirlerine etkisi de çok  daha fazla oluyor. Bu nedenle iç talebi artıracak şekilde geçici süreli yapılan  vergi indirimleri ekonomiye son derece olumlu yansıyor. Bu etkileri, 2010'daki  kriz nedeniyle yapılan indirimlerde açıkça gördük. Küresel krizin Türkiye  ekonomisini teğet geçmesinde en büyük etki vergi indirimleri olmuştu."

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