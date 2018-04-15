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Teşvikiye Camii yangında büyük hasar gördü

Teşvikiye Camii yangında büyük hasar gördü.14985
  • Giriş : 15.04.2018 / 20:19:00

Ünlü isimlerin cenazelerinde ismi sıkça duyulan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı.

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Restarasyon çalışmalarının sürdüğü sırada çıkan yangında caminin bir bölümünün büyük hasar aldığı belirtildi.

Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan ve bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Teşvikiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Caminin minaresinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, cami içerisinde hasara neden oldu.

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