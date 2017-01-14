Teyze ve halaya da maaş geliyor!
Hükümetin torununa bakan büyükanneler maaş verilmesi için başlattığı projenin kapsamı genişletilerek hala ve teyzeyi de kapsıyor.
2 ilde başlayacak pilot uygulama sonrası büyükannelerle birlikte, teyze ve halalar da yeğenlerine baktığı takdirde devletten maaş alacak.
Büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışma henüz tamamlanmadı, ancak ana hatları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun verdiği bilgilere göre; doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek.
Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak.
Böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor. Bakan Müezzinoglu, bu konuda, “Pilot uygulamayı 6 ay izleyecegiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diger seçeneklere de bakılabilir” açıklamasını yaptı.
İstanbul Sanayi Odası’nın gündeme getirdiği büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Subat-Mart gibi pilot uygulamanın baslaması, Eylül’den itibaren de yaygınlaştırılması bekleniyor.
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