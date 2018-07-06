Facebook Twitter Rss

Tezcan: İnce, parti ile değil Erdoğan'la yarıştı

Tezcan: İnce, parti ile değil Erdoğan'la yarıştı.16096
  • Giriş : 06.07.2018 / 11:17:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu gerilimi ile ilgili açıklama geldi. CHP Sözcüsü Tezcan, genel başkan ve genel merkez açısından bir kurultay çağrısı olmadığını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ışığında NTV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tezcan'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay çağrısının ardından dün parti yönetimi toplandı. Siz gündemde kurultay olmadığını söylediniz. Kurultay tartışması bitti mi CHP'de?

Tartışma belki bir kaç gün daha sürer ama daha sonra biter. Genel başkan genel merkez açısından bir kurultay çağrısı yok. Genel başkanın gündeminde kurultay çağrısı yok Parti Meclisi'nde de böyle ağırlıklı irade yok. Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı Sayın Erdoğan ile yarıştı. Muharrem İnce'nin 81 milyonunu Cumhurbaşkanı olması parti rozetini çıkarması sadece İnce'nin projesi değil CHP'nin de projesi. Başarı da başarısızlık da ortaktır. 15 milletvekilinin gönderilmesi Millet İttifakı'nın oluşturulması Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bunlar doğru adımlardı. Bir dahaki kurultayda bir başka aday çıkabilir. Ama şu anda yapılacak şey genel başkan nasıl bütün kadroları niteliklerine göre değerlendirdiyse bundan sonraki süreçte de böyle yürümektir.

Bunlar geçer. Özel bir gerginlik yok. Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter. İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter. 1990'da partiye üye oldum o zamandan beri biz seçimi değerlerdirmeyi parti için iktidar arayışı üzerinden yapma alışkanlığımız var. Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bence uygun olmamıştır.

NTV

Morgan Freeman için ilginç taciz savunması

Binali Yıldırım'a 'son başbakan' klibi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması geldi.

 

CHP'de kritik toplantı

CHP'de kritik toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor.

Meral Akşener'in koltuğu sallanıyor

Meral Akşener'in koltuğu sallanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koltuğu sallanıyor.

 

İnce'den YSK'nın açıklamasına yorum

İnce'den YSK'nın açıklamasına yorum

CHP'li Muharrem İnce'den YSK'nın açıklamasına ilk yorum geldi.

CHP'den açıklama: Kurultay yok

CHP'den açıklama: Kurultay yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurultay iddialarına yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya