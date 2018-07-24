TFF Başkanı'ndan Mesut Özil açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla olay yaratan ve Almanya'da istenmeyen adam ilan edilen Özil'e destek geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil ile ilgili olarak resmi siteden bir açıklama yayımladı.
Yıldırım Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan destek mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum. Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir. Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız."
ŞAMPİY10
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