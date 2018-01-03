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TFF'de Fatih Terim krizi!

TFF'de Fatih Terim krizi!.12495
  • Giriş : 03.01.2018 / 09:21:00

Türkiye Futbol Federasyonu'nda ikinci Fatih Terim krizi patlak verdi.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim konusunda Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Türkiye’deki üst düzey tüm hocaların çağrıldığı seminere, TFF ile tazminat davası olan Fatih Terim’in davet edilmediği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında, hatta dolaylı yoldan Galatasaray arasında yine bir kriz yaşanacak gibi görünüyor. TFF, 8-10 Ocak tarihleri arasında Antalya’da bir teknik direktör semineri düzenleyecek. Organizasyona başta milli takımın teknik patronu Mircea Lucescu olmak üzere, Türkiye’nin en üst düzey birçok antrenörünün yanı sıra Avrupa’dan da çok sayıda ünlü teknik adam çağrılmış durumda. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu seminere davet edilmediği öğrenildi.

Gerekçe ise Terim’in TFF ile tazminat konusunda davalık olması. Fatih hoca, görevine son veren TFF’den 3.5 milyon Euro’luk tazminatını talep edince, Futbol Federasyonu bu talebe itiraz davası açarak mahkeme sürecini başlatmıştı.

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