TFF'den 14 şehit için açıklama geldi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında başlatılan El Bab operasyonunda şehit olan askerler için mesaj yayınladı.
TFF yayınladığı mesajda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine başsağlığı diledi.
TFF’nin resmi sitesinden ‘Acımı Büyük’ başlığı ile yapılan açıklama şu şekilde;
Terör örgütlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunda 14 askerimizin şehit olduğunu, 33 askerimizin de yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
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