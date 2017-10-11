TFF'den Ampute Milli Takımı için flaş hamle
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Ampute Milli Takımı ile ilgili konuştu ve oyuncuları ödüllendirmek için karar aldıklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi. Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda TFF Başkanı Demirören şunları söyledi: “Bugün burada yürekleriyle tarih yazıp, tüm türkiye’nin kalbini fetheden kahramanlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle, futboldan basketbola, voleyboldan, güreşe, halterden boksa, tüm spor branşlarına gösterdiği ilgiyle tam bir sporsever olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Ampute Milli Takımımız’a verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum... Futbol federasyonu olarak ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, ampute başta tüm özel milli takımlarımızın hep yanında olduk, onları kucakladık… Tesislerimizi açtık… Maddi ve manevi elimizden geleni yapmaya çalıştık. Görev yaptığımız 5 yılda kimse yokken biz vardık. Bu süreçte, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli ve özel sporcular federasyonlarına 11 milyon 700 bin lira destek sağladık."
"Bu rakam son on yılda 15 milyon 200 bin lira ki, bu tablo sağlanan katkının önceki yönetimlere göre bizim dönemimizde 3 kat artması anlamına geliyor. Ayrıca başarılı takımlarımıza toplamda 420 bin lira prim verdik. ev sahipliği yaptığımız bu avrupa ampute Futbol şampiyonası için de 1 milyon 300 bin lira para harcadık… Böylece toplam 13 milyon 120 bin lira katkı yaptık…Bu sporcularımız daha fazlasını hak ediyor... Elbette desteğimiz artarak devam edecek. Tesislerimizi sporcularımızın rahat kamp yapması için, huzuru için seferber ettik. Bunun ödülünü de aldık… Hatırlayın… İşitme engelliler milli takımımız tüm hazırlıklarını Riva’da yaptı, Samsun’da olimpiyat şampiyonu oldu. Ampute Milli Takımımız da, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda 5 kez Riva’da kampa girdi."
"Değerli sporcu kardeşlerim, Sizler için bu şampiyonayı Antalya’dan Riva’ya aldık… Sizler burada sahaya çıkarken, A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçımız için kampa Antalya’ya gitti. Evimizi boşalttık, ev sahibi yaptık sizleri... Sizler bizi, bizim duygularımızı, gururumuzu yücelten kişilersiniz… Sizler onur şampiyonlarısınız… Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız… Daha önce başarılı takımlarımızı ödüllendirdiğimiz gibi sizleri de ödüllendireceğiz… Bunun adı prim değil destek… Alın terinizin, emeklerinizin takdir edilmesi… İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımız’ın bu başarısıyla ilgili gerekli kararın önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkacağına inanıyorum… "
"Şunu bilin ki, başarıda değil başarıya giden yolda, hep sizlerin yanındaydık… Osman kaptan uzatma dakikalarında o golü atmasa, Allah göstermesin siz şampiyon olmasanız, biz yine yanınızda olacaktık... Ancak bir konu bizi üzüyor… Bir atasözü vardır... "Tenceredeki yemekten pişiren değil tabaktakini yiyen faydalanır” diye… Kimse görmek istemese de, biz Futbol federasyonu olarak 5yıldır yemeği yiyen değil hep pişiren olduk…Takdir beklemiyoruz ama iyi şeyler yaparken bile bu kadar acımasız eleştiriyi de hak etmiyoruz… Sporcu kardeşlerim; elecek yıl katılacağınız dünya kupası’nda sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Bizlere milli ruh örneği gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. bu ruhun a milli takımımız ve diğer branşlara örnek olmasını temenni ediyorum. Ayrıca engelliler federasyonlarını üzerine alarak tüm özel sporcularımızla bire bir ilgilendiği, sizlerin hep yanında olduğu için sayın Cengiz Zülfikaroğlu’na teşekkür ediyorum."
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