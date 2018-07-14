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TFF'den Cüneyt Çakır ve ekibine kutlama

TFF'den Cüneyt Çakır ve ekibine kutlama.15879
  • Giriş : 14.07.2018 / 08:42:00

Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır ve ekibini kutladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası yarı final maçını başarı ile yöneten FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve ekibini kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rusya'da düzenlenen  2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final maçını  yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın büyük beğeni topladığı  belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile  TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Moskova'da bir araya geldikleri Cüneyt Çakır ve  yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun'u başarılı yönetimlerinden dolayı  kutladı. Servet Yardımcı ve Şenes Erzik, ziyarette ayrıca Çakır ve yardımcılarına  FIFA ve UEFA başta olmak üzere yetkililerden gelen tebrikleri iletti."

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