Facebook Twitter Rss

TFF'den Demirören için başsağlığı mesajı

TFF'den Demirören için başsağlığı mesajı.15162
  • Giriş : 08.06.2018 / 13:31:00

Türkiye Futbol Federasyonu, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TFF'nin mesajı şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören, bugün İstanbul'da vefat etti.

Türk sporuna önemli katkıları bulanan ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Erdoğan Demirören, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesiydi.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz.

Erdoğan, taziye mesajı yayımladı

Bakan'dan esnafa vergi müjdesi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil

Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil

Teknik adam Ümit Özat, Ali Koç ile ilgili çarpıcı açıklamalara bulundu.

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı.

 

Beşiktaş ile Başakşehir Burak için yarışıyor

Beşiktaş ile Başakşehir Burak için yarışıyor

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile ilgili son kararı merak konusu oldu.

Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Golcü oyuncu Vagner Love, Beşiktaş Kulübü'nü icraya verdi.

 

Başkan Ali Koç hayal kırıklığına uğradı!

Başkan Ali Koç hayal kırıklığına uğradı!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç kulübün mali durumu karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye ilk öneri!

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye ilk öneri!

Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna getirilen Damien Comolli, ilk önerisini sundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya