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TFF'den derbi açıklaması! O tarihte yapılacak

TFF'den derbi açıklaması! O tarihte yapılacak.29724
  • Giriş : 20.04.2018 / 15:14:00
  • Güncelleme : 20.04.2018 / 17:22:31

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olaylı derbi ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir açıklama geldi. TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili karar vermek üzere Çarşamba günü toplantı yapılacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili olarak, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü toplanacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak toplantının ardından müsabaka ile ilgili karar kamuoyuna duyurulacak.

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