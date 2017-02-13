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TFF'den 'EURO 2024 adaylığı' açıklaması!

TFF'den 'EURO 2024 adaylığı' açıklaması!.29724
  • Giriş : 13.02.2017 / 22:18:00

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası için ev sahipliğine aday olunduğunu duyuracak.

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İlk olarak Cuma günü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bir televizyon programında açıkladığı Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için ev sahipliğine aday olması konusunda resmi açıklama TFF'den geldi. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre adaylık başvurusu 15 Şubat Çarşamba günü duyurulacak.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;

“Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.

TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 10.00’da başlayacak.“

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