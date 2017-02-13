TFF'den 'EURO 2024 adaylığı' açıklaması!
İlk olarak Cuma günü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bir televizyon programında açıkladığı Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için ev sahipliğine aday olması konusunda resmi açıklama TFF'den geldi. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre adaylık başvurusu 15 Şubat Çarşamba günü duyurulacak.
TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı;
“Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.
TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 10.00’da başlayacak.“
DİĞER HABERLER
Quaresma: Kimse karakterimi satın alamaz
Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıkla
Galatasaray'da Riekerink dönemi bitti!
Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılması konusunda karara varıldı.
Dick Advocaat Fenerbahçe'den ayrılıyor
Son dönem takımda yaşanan kötü gidişat sonrası Advocaat'tan önemli bir karar geldi.
Arda Turan'dan Erdoğan açıklaması!
Arda Turan, referanduma verdiği destek nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.
Arda'ya takım arkadaşlığı için sürpriz aday
Aleix Vidal'in geçirdiği ağır sakatlık sonrası oyuncu arayışına giren Barcelona'da sürpriz bir isim
Ünlü basketbolcu Melo evinde ölü bulundu!
Boston Celtics tarafından draft edilen 26 yaşındaki basketbolcu Fab Melo, evinde ölü bulundu.