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TFF'den olay hakem Alper Ulusoy için karar!

TFF'den olay hakem Alper Ulusoy için karar!.23629
  • Giriş : 18.02.2018 / 15:55:00

Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçında hakem Alper Ulusoy verdiği kararlarla tartışma konusu oldu.

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Konyaspor ile Beşiktaş arasından oynanan maçta verdiği kararlarla her iki kulübün de tepkisini çeken hakem Alper Ulusoy ile ilgili karar ilerleyen günlerde verilecek.

Haberturk’ün haberine göre maçın gözlemcisi Sefer Altuntaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na bugün göndereceği raporda Ulusoy’un yaptığı kritik hataları tek tek yazacak ve genç hakemin maçın kaderini etkileyecek hatalara imza attığını yazacak.

Özellikle Anderson Talisca’ya gösterdiği sarı kart ve 90+7’de Caner Erkin’in Volkan Şen’e yaptığı penaltı pozisyonları nedeniyle sert şekilde eleştirilen Ulusoy, sezon sonuna kadar bir daha Beşiktaş maçlarında görev alamayacak.

En az 4 hafta dinlendirilmesi beklenen Ulusoy, bu sürecin ardından ise alt liglerde görev alacak.

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