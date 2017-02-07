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TFF'den olay yaratacak Van Persie kararı

TFF'den olay yaratacak Van Persie kararı.18462
  • Giriş : 07.02.2017 / 12:14:00

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu hakkında kararını verdi.

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Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mücadeledeki şok hareketleriyle büyük tepki çeken Fenerbahçeli oyuncu Van Persie'nin Profesyonel Futbol Disiplin Federasyonu'na sevk edilmeyeceği açıklandı.

TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu! Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.

Yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı. Talimatların, "ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması" şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu

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