TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda şehit düşen 11 askerimiz için TFF'den karar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için anma kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada 11 ve 12 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm Futbol maçlarında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.
TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde art arda acı haberler geldi... Dün 2'si ATAK helikopterinin düşmesi sonucu, 9'u ise çatışmalarda olmak üzere 11 askerin şehit düştüğü TSK tarafından açıklandı. 11 askerin de yaralandığı operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan bu sabah yapılan açıklamada, 1 askerin daha şehit düştüğü belirtidi. TFF de şehitler için anma kararı aldı ve 11 Şubat ile 12 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm Futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.
Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Türkiye Futbol Federasyonu"
ŞAMPİY10
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