Facebook Twitter Rss

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı.29724
  • Giriş : 11.02.2018 / 16:19:00

Türkiye Futbol Federasyonu, şehitlerimiz için anlamlı bir karar aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda şehit düşen 11 askerimiz için TFF'den karar geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için anma kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada 11 ve 12 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm Futbol maçlarında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.
   
TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde art arda acı haberler geldi... Dün 2'si ATAK helikopterinin düşmesi sonucu, 9'u ise çatışmalarda olmak üzere 11 askerin şehit düştüğü TSK tarafından açıklandı. 11 askerin de yaralandığı operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan bu sabah yapılan açıklamada, 1 askerin daha şehit düştüğü belirtidi. TFF de şehitler için anma kararı aldı ve 11 Şubat ile 12 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm Futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

ŞAMPİY10

Bozdağ: Türkiye'yi iknaya gelmeyin

Fenerli Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Talisca'nın Beşiktaş'taki kaderi ona bağlı

Talisca'nın Beşiktaş'taki kaderi ona bağlı

Golcü oyuncu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'taki kaderi milli takıma bağlı.

Beşiktaşlı Quaresma kendi rekonu kırdı

Beşiktaşlı Quaresma kendi rekonu kırdı

Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma kendi rekonu kırdı.

 

Dilmen'den Orman'a: Büyük konuşmayacaksın

Dilmen'den Orman'a: Büyük konuşmayacaksın

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fikret Orman ile ilgili konuştu.

Şenol Güneş'ten Talisca yanıtı: Yer bulamadı

Şenol Güneş'ten Talisca yanıtı: Yer bulamadı

Teknik adam Şenol Güneş, Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

 

Menajerden olay iddia: Beni Beşiktaş'a götür

Menajerden olay iddia: Beni Beşiktaş'a götür

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Belhanda'ya ödenen bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulu

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kariyer gecesi!

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kariyer gecesi!

Cleveland Cavaliers formasıyla ilk kez bir maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu, rekorlarla dolu


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya