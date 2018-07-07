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TFF'den tarihi karar! Artık VAR kullanılacak

TFF'den tarihi karar! Artık VAR kullanılacak.29724
  • Giriş : 07.07.2018 / 09:36:00

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig maçları için önemli bir karar aldı.

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Futbolun seyri değişiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, hakem hatalarını asgari düzeye indirmek için Video Yardımcı Hakem sistemini kullanacağını açıkladı.

TFF'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için de resmi siteden duyuruldu. TFF'nin yayınladığı statü kitapçığında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tamamında, Spor Toto 1'inci Lig'de ise yalnızca play-off müsabakalarında uygulanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır. Spor Toto 1'inci Lig play-off müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" denildi.

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