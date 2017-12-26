TFF-Fatih Terim davası başladı
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan ve sözleşmesi gereği talep ettiği 13 milyon TL için dava açan Fatih Terim'in tazminat davası Çağlayan'daki 17. İş Mahkemesi'nden görülmeye başlandı.
Futbol Federasyonu-Fatih Terim davası başladıTürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun Temmuz ayında görevine son verdiği teknik direktör Fatih Terim 3.5 milyon Euroluk tazminatını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonuna dava açmıştı. 15 kasım 2013’de TFF ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ancak 26 temmuz 2017’de TFF yönetim kurulu tarafından görevine son verilen Fatih Terim’in Beykoz icra müdürlüğü üzerinden yaptığı taleple başlayan yasal sürecin ilk raundu İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde başladı. Terim’in iki kez ihtarname çekerek yaptığı talebe Futboy Federasyonu itiraz etmişti.
HÜRRİYET
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