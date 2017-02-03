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TFF final maçı için resmi başvuruyu yaptı

TFF final maçı için resmi başvuruyu yaptı.29724
  • Giriş : 03.02.2017 / 15:50:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi final maçı için başvuruyu yaptı.

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2019 yılında yapılacak dev mücadeleye ev sahipliği yapmak için başvuru yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi final maçı için başvurdu..

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA’ya başvuru yaptı. Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul’a gelmesi için ilk adımı atıp başvuruda bulundu.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligifinali ile 2009’da Fenerbahçe'nin evi olan Ülker Stadı’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

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