TFF, hakeme küfreden Volkan'a ceza vermedi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir maçında hakeme küfreden Volkan Demirel'i PFDK'ya sevk etmedi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Medipol Başakşehir'i devirdiği mücadelede kaleci Volkan Demirel'in yardımcı hakeme küfür etmesi kameralara yansımıştı. Beşiktaşlı Caner Erkin'in Mete Kalkavan'a yönelik küfürlü tepkilerinin ardından siyah- beyazlı ismin 6 maç ceza alması örnek gösterilerek Volkan Demirel'e cevap verilip verilmeyeceği merak konusuydu. Disiplin Talimatı'nda 'deliller' maddesine ek yapılarak dudak okuma ve görüntülerle ceza verilebileceği kararı eklenmişti. Ancak TFF daha sonra açılım yaparak "Yaşanan bir olayın hakaret sayılabilmesi için muhatabın olması gerekir" ifadesini vurguladı.
Caner Erkin'in ardından yayıncı kuruluş görüntüleriyle Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena, Galatasaray'dan Fernando Muslera, Başakşehir'den Emre Belözoğlu da küfrederken kameralara yakalanmıştı. Ancak bu isimlerin hiçbiri PFDK'ya sevk edilmedi. Emsal teşkil edecek bu sebep dolayısıyla sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in de sevki beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin file bekçisi, maç sonunda şunları söylemişti:
"Maç içinde söylediklerimin önemi yok. Her futbolcu bunu kötü niyetle yapmıyor. Kendi kendime söylendim, kimse üzerine alınmasın. Ağzımdan ister istemez bir şeyler çıkıyor ama bunlar kasıtlı değil. Futbolun içinde bunlar var. Bunları fazla büyütmeyin. Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler. Bunları kovalamayın, güzellikleri kovalayın."
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