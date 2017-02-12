TFF'nin sitesinde Fenerbahçelileri kızdıran saat
Bursaspor karşısından 3 puan alamadan ayrılan Fenerbahçe'nin taraftarlarının TFF'ye de tepkisi var. Hakem hatalarından dert yakınan taraftarların TFF'ye tepkisi çok başka bir konudan...
Bursaspor - Fenerbahçe mücadelesi maçın başında sahaya atılan meeşaleler ve yabancı maddeler sebebiyle birkaç dakika kadar geç başlamıştı.
Maç sonu ise karşılaşmayla ilgili detaylar TFF'nin internet sitesine girilirken, mücadelenin başlangıç saati olarak 19.03'ün gösterilmesi dikkat çekti.
Beşiktaş'ın kuruluş tarihi olan 1903'ü hatırlatan bu saat, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Sarı Lacivertli renklere gönül veren ünlü isimlerin bile tepkisini çekti. Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen de Twitter'dan tepki gösterdi.
TFF'den açıklama geldi
Konuyla ilgili olarak TFF'nin resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, müsabakanın başlama saati ile ilgili bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atılmıştır. Karşılaşmalar oynandıktan sonra resmi internet sitemizde yer alan müsabaka başlama saatleri, hakem raporuna göre karşılaşmanın başladığı saat baz alınarak değişmektedir.
Dolayısıyla karşılaşmanın hakemi kendi saatine göre; maç sonu hakem raporunda başlama saatini düzenlemekte ve rapordaki maç başlama saati ile diğer bilgiler de internet sitemize buna göre yansımaktadır. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması da maçın hakeminin saatine göre 3 dakika geç başlamış ve maç sonu hakem raporunda da maçın başlama saati buna istinaden 19.03 olarak revize edilmiştir. Bu durumla ilgili benzer örnekler de geçmişte yaşanmıştır.
Hakem raporlarına göre geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 5 maç, diğer tüm profesyonel, amatör ve akademi liglerinde de 76 olmak üzere toplam 81 maç, hakem saatine göre açıklandığı saatten geç başlamış ve buna göre maç sonu hakem raporu tarafından maçın o anki başlama saati belirtilmiştir. İçinde bulunduğumuz 2016-17 sezonunda ise tüm liglerde hakem raporuna göre önceden açıklandığı saate göre geç başlayan maç sayısı 47'dir. Bu müsabakaların başlama saatleri de hakem raporunun ardından revize edilmiş ve resmi internet sitemize buna göre yansımıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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