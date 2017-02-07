TFF, Persie'nin dil hareketini kusurlu buldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle kusurlu bulundu.
Kurul, temsilci raporunda yer alan "görüntülerden de net bir şekilde" belli olan Van Persie'nin tribünlere yönelik, dil hareketini sportmenliğe aykırı bularak PFDK'ya sevk edilmesine gerek gördüğü öğrenildi.
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