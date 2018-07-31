TFF Süper Kupa maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Dünya Kupası maçlarındaki başarısıyla göz dolduran FİFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray-Akhisarspor maçını yönetecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
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