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TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor.11086
  • Giriş : 26.12.2016 / 14:10:00

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017" yarışma başvuruları başladı.

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32 yıldır aralıksız olarak düzenlenen “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasına başvurular www.tfmd.org.tr adresinden online olarak kabul edilecek. Zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek amacını taşıyan yarışma, basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkı sağlamayı da hedefliyor. Yarışma haber, günlük yaşam, foto röportaj, çevre ve doğa, siyaset, portre ve sportoto spor fotoğrafları kategorilerinde gerçekleştiriliyor, ödül alan fotoğraflar yurtiçi ve yurtdışında sergileniyor. Ayrıca yarışmada toplam 16 bin TL para ödülü dağıtılıyor. Yılın Basın Fotoğrafı ve Sportoto Spor Fotoğrafı’nın ödülü 5 bin TL.

MART AYINDA AÇIKLANACAK

Katılan fotoğraflardan oluşan bir seçki ise “Yılın Basın Fotoğrafları” adıyla özel bir katalogda toplanıyor. Her yıl binlerce kare fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi 25 Ocak 2017. Jüri Mart ayında Antalya’da toplanacak. Ödül töreni ise Mayıs ayında Ankara’da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Doğan Haber Ajansı Muhabiri Nilüfer Demir, “Aylan Bebek” fotoğrafı ile 5 bine yakın fotoğraf arasından Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü almıştı.

JÜRİDE ÖZEL İSİMLER OLACAK

Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jüri üyeleri de etkili isimlerden oluşuyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak jüri üyeleri arasında Türkiye ve Dünya basınına yön veren isimler yer alıyor. Haber fotoğrafları ve spor fotoğrafları ayrı jüriler tarafından değerlendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler tfmd.org.tr adreslerinden yarışma şartlarına ve online başvuru sayfasına ulaşabilecek.

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