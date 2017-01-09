THY 277 seferi daha iptal etti
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı yaşanan olumsuz hava şartları, uçak seferlerini de alt üst etti. Birçok firma gibi Türk Hava Yolları'da iptal edilen uçuşlarına yenilerini ekliyor.
THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.
THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "09 OCAK 2017 tarihinde, 'İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çAğrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.
Bu arada Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.
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